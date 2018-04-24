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24 Nisan 2018 Salı 14:09

ERÜ Basketbol Takımı Namağlup Şampiyon

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 17-21 Nisan 2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen basketbol 1. lig grup müsabakalarında, Erciyes Üniversitesi basketbol takımı namağlup şampiyon oldu.15 Temmuz...

ERÜ Basketbol Takımı Namağlup Şampiyon
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Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 17-21 Nisan 2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen basketbol 1. lig grup müsabakalarında, Erciyes Üniversitesi basketbol takımı namağlup şampiyon oldu.

15 Temmuz Spor Salonu’ndaki şampiyonaya Erciyes, Dicle, İskenderun Teknik, Siirt, Çukurova, Recep Tayyip Erdoğan ve Nuh Naci Yazgan Üniversite takımları katıldı.

Final maçında Dicle Üniversitesi basketbol takımını 67-49 yenen Erciyes Üniversitesi basketbol takımı şampiyon oldu.

Erciyes Üniversitesi basketbol takımı, süper lige çıkabilmek için 6-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan süper lige terfi müsabakalarına katılacak.
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