ERÜ Basketbol Takımı Namağlup Şampiyon

Erciyes Üniversitesi basketbol takımı, süper lige çıkabilmek için 6-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan süper lige terfi müsabakalarına katılacak.

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 17-21 Nisan 2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen basketbol 1. lig grup müsabakalarında, Erciyes Üniversitesi basketbol takımı namağlup şampiyon oldu.

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