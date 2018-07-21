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21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:08

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 2018/27...

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 2018/27 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca; 2016 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Muhammet Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Prof. Dr. Muhammet Güven kimdir?

1966 Konya doğumlu olan Muhammet Güven evli ve 5 çocuk babasıdır. 1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Güven, uzmanlık eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı (1995) ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalında (2011) gerçekleştirmiştir.

Birçok kurum içi görevlerde bulunan Prof Dr. Muhammet Güven’in 100’ün üzerinde bilimsel makalesi vardır.Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmüş olan Güven birçok yurt içi ve yurt dışı dergilerde hakemlik yapmıştır.

Avrupa Yoğun Bakım Derneği’ne üye olan Güven; İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerine hakimdir. Prof. Dr. Muhammet Güven, 13 Ocak 2016’da Erciyes Üniversitesine rektör olarak atanmıştır.
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