ERÜ’de doktorlara yapılan saldırı kınandı

Kayseri Tabip Odası ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı, ERÜ Çocuk Acil Servisi’nde doktorlara yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı.

Kayseri’de geçtiğimiz Cumartesi günü hastasını ERÜ Çocuk Acil Servisi’ne getiren 1 kişi, doktorların hastasıyla ilgilenmediği gerekçesiyle doktorlara saldırdı. Saldırıya uğrayan 3 doktor, doktor odasına girince saldırgan kapıyı yumrukladı.

Olayın ardından Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ve ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, düzenledikleri basın toplantısıyla saldırıyı kınadı. Saldırıya maruz kalan doktorlara çiçek veren Per ve Poyrazoğlu, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulmasını istedi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, “Çocuk Hastanesi içerisinde Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddet maalesef istenmeyen boyutlara ulaşmaktadır. Hiçbir uçağın yolcusu kendilerini sağlıklı ve emin bir şekilde hedefledikleri noktaya götürecek olan pilota saldırmaz. Saldırdığında kendisiyle birlikte tüm uçağı hedef aldığını herkes bilir. Sağlık hizmetinde de hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen saldırılar aslında kendi yaşamımızı ve sağlığımızı tehlikeye atmaktan başka işe yaramaz. Hekimlerin çalıştıkları sağlık kurumlarında ölümlere varabilen saldırılara hedef olmasının kabul edilebilir, anlaşılabilir, maruz gösterilebilir hiçbir gerekçesi olamaz. Halkımızın sağlık kurumlarında karşılaştığı eksiklik ve yetersizliklerin sorumlusu hekimler değildir. Yaşanan problemlerde gösterilen tepkiyi hizmete sunan hekimlere yönlendirmek çözüme katkı sağlamamaktadır. Hastalarla biz hekimlerin talep ve beklentileri birbirinin karşısında birbirine rakip değil iyi bir sağlık hizmet sunumunun eşit iki tarafıdır. Nitelikli bir sağlık hizmeti hem biz hekimlerin hem de sağlık hizmeti alanların ortak talebi olmalı, bu konuda yan yana durulabilmelidir” dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da, “Her gün artarak devam eden şiddet olayları bizleri derinden yaralamakta, çok büyük aşk ve şevkle başladığımız, özverili bir şekilde yapmaya çalıştığımız mesleğimizden bizi soğutmaktadır. Can güvenliği endişesi ile vicdanımız ve sorumluluklarımız arasında görevimizi yapmaya çalışırken uğradığımız bu sözlü ve fiziksel şiddet olayları bizleri çok yıpratmaktadır. İsteğimiz görevimizi huzurla ve layıkıyla yapabilmektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda asistan doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri de ‘Sağlıkta şiddete hayır’ pankartları açtı. Ayrıca, duvarlara da, “Doğduğunda sana ilk ben el uzattım, kendi çocuğum hastaydı yanında olamadım. Bana dokunma, doktoruna dokunma’ yazılı dövizler yapıştırıldı.