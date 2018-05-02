ERÜ’de “İletişim 4,0” Konferansı Düzenlendi

Hukuk Fakültesi Amfi 4 Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Aydın ve Doç. Dr. Mustafa Koçer’in yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

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