KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:01

ERÜ’de “İletişim 4,0” Konferansı Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından “İletişim 4,0” konulu konferans düzenlendi.Hukuk Fakültesi Amfi 4 Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları...

ERÜ'de 'İletişim 4,0” Konferansı Düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından “İletişim 4,0” konulu konferans düzenlendi.

Hukuk Fakültesi Amfi 4 Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Aydın ve Doç. Dr. Mustafa Koçer’in yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin konuşmacısı Dijital Hayat Akademisi Direktörü Bilal Eren, “İletişim 4,0” konferansında internet kullanımı hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan’ın, Bilal Eren’e plaket takdiminin ardından sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku