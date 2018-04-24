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24 Nisan 2018 Salı 14:31

ERÜ’de Japonya rüzgarı

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından 14. Geleneksel Japon Kültür Günü düzenlendi.Üniversitenin Kültür Merkezi’nde Japonya, Japonya’nın kültürü, geleneksel danslarının tanıtımı amacıyla...

ERÜ'de Japonya rüzgarı
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Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından 14. Geleneksel Japon Kültür Günü düzenlendi.

Üniversitenin Kültür Merkezi’nde Japonya, Japonya’nın kültürü, geleneksel danslarının tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan; etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun çok geçmişe kadar dayandığını belirtti. Prof. Dr. Doğan; “Bizim için dil sadece iletişim aracı değil kültür ve medeniyetin en temel unsurlarından birisi. Birçok şey de ona bağlı olarak gelişiyor, onunla düşünüyorsunuz ve ona bağlı olarak haytınızı idame ettiriyorsunuz. Giyimizinzden, kuşamınızdan, yemenizden, içmenizden, edebiyatınıza kadar onunla oluşturuyorsunuz. Bu açıdan dil önemli bir vasıta. Bizim Japonya ile geçmişe dönüp baktığımız zaman çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Bunu da dil vasıtasıyla sürdürmeye çalışıyoruz. Şuan aktif olarak Türkiye’de 3 tane Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü bir tane de öğretmenlik var. Bu da ilklerden olmak bizim için sevindirici bir durum. Artık Türkiye ile Japonya arasındaki uluslararası anlaşmayla Türkiye’de bir Türk-Japon Üniversitesi kurulacak. Bunun da gelecekteki ilişkilerde önemli bir etken olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Volkan Erdemir ise Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerinin düzenlediği Japon Kültür Gününü 14.’sünü yaptıklarını ifade ederek; “Bu yıl 20. kez mezun vereceğiz. Bugün Türkiye’de Burdur’dan İstanbul’a, Denizli’den Yozgat’a kadar olan üniversitelerde ÖYP Programıyla doktorasına devam eden ve yakın gelecekte öğretim üyesi olarak görev alacak 12 doktora öğrencisinin tümünün bizim mezunumuz olması mutluluk ve gurur verici” diye konuştu. Programda öğrenciler Japon şarkıları, geleneksel müzik ve danslarını katılımcılara izletti.

Öte yandan program öncesinde etkinliğe katılanlara Japon mutfağından olan suşi ve harumaki ikram edildi.
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