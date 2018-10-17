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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:15

Erü’nün ilk Cafe Restorandı Açıldı

Erciyes Üniversitesi içerisine ilk olan cafe ve restoran hizmete açıldı. Sare Grup bünyesinde açılan cafe ve restorana üniversite öğrencileri ve akademisyenler büyük ilgi gösterdi.Hafta 3 gün canlı müziğin yapıldığı cafe ve restoranda...

Erü'nün ilk Cafe Restorandı Açıldı
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Erciyes Üniversitesi içerisine ilk olan cafe ve restoran hizmete açıldı. Sare Grup bünyesinde açılan cafe ve restorana üniversite öğrencileri ve akademisyenler büyük ilgi gösterdi.

Hafta 3 gün canlı müziğin yapıldığı cafe ve restoranda öğrencilerin rahatının düşünülmesi dikkat çekiyor.Sare Grup Genel Koordinatörü Sinem Tokmak, farklı bir konsept ile üniversitede bir ilk olduklarını söyledi.

Tokmak şunları söyledi: “Sare Grup bünyesinde kafe restaurant yaklaşık bir hafta öncesinde yavaş yavaş hizmete açtık. Burada hem restauranthem de kafe kısmımız aktif bir şekilde çalışıyor. Özellikle restaurant kısmında üniversitemizin akademisyenlerinin rahatça gelip öğle yemeklerini yiyebileceği, grup yemeklerini verebilecekleri; belki toplantılarını yapabilecek bir konsept ayarladık. Aşağı kat kafe kısmı. Öncelikle öğrencilerin rahatını düşündük. Haftada üç gün canlı müzik verdiğimiz işte kafe olarak hizmet vermeye başladık. Genel olarak bu üniversitede ilk olmasından kaynaklı bizim misyonumuzda genelde üniversitede görev yapan tüm çalışanlara, tüm akademisyenlere, eğitim alan tüm öğrencilere kaliteli hizmeti vermek. Burada onları bir aile ortamında ağırlamak, sağlıklı besinler vermek, mutlu olmalarını sağlamak genel amacımız böyle. Öğrenciler böyle kafeye oldukça fazla ihtiyaç duydukları için onlar için gerçekten hoş bir şey oldu. O yüzden onlar bize çok sıcak yaklaşıyorlar” dedi.
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