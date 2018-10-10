KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:08

Eylül Ayında Kayseri Havalimanı’nda 197 bin 288 yolcuya Hizmet Verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Eylül ayında Kayseri Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 160 bin 229, dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 37 bin 59, toplamda ise 197 bin 288 oldu.

Eylül Ayında Kayseri Havalimanı'nda 197 bin 288 yolcuya Hizmet Verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Eylül ayında Kayseri Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 160 bin 229, dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 37 bin 59, toplamda ise 197 bin 288 oldu.

2018 Yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 32 oldu. Dış hatlar uçak trafiğibir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 273 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 305’e ulaştı. 2018 Yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 1 artışla 2 bin 569 ton olarak gerçekleşti. 2018 Yılı Eylül Sonu gerçekleşmelerine göre; Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 1 milyon 655 bin 752 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 11 bin 89’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 8 artışla 18 bin 582 tona ulaştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku