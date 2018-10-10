Eylül Ayında Kayseri Havalimanı’nda 197 bin 288 yolcuya Hizmet Verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Eylül ayında Kayseri Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 160 bin 229, dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 37 bin 59, toplamda ise 197 bin 288 oldu.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Eylül ayında Kayseri Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 160 bin 229, dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 37 bin 59, toplamda ise 197 bin 288 oldu.

2018 Yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 32 oldu. Dış hatlar uçak trafiğibir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 273 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 305’e ulaştı. 2018 Yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 1 artışla 2 bin 569 ton olarak gerçekleşti. 2018 Yılı Eylül Sonu gerçekleşmelerine göre; Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 1 milyon 655 bin 752 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 11 bin 89’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 8 artışla 18 bin 582 tona ulaştı.