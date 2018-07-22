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22 Temmuz 2018 Pazar 13:01

Fatma Çolakbayrakdar, Elmalı ve Bayramhacı Mahalleleri’ni ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı adım adım gezmeye, Kocasinanlı kadınların gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bayan Çolakbayrakdar’ın bu seferki durağı Elmalı ve Bayramhacı Mahalleleri...

Fatma Çolakbayrakdar, Elmalı ve Bayramhacı Mahalleleri'ni ziyaret etti
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı adım adım gezmeye, Kocasinanlı kadınların gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bayan Çolakbayrakdar’ın bu seferki durağı Elmalı ve Bayramhacı Mahalleleri oldu.

Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Elmalı Mahallesi’nde, yalnız yaşayan 74 yaşındaki Kezban Yücel’i ziyaret ederek hal ve hatırını sordu. Büyükleri her fırsatta ziyaret edip onların talep ve isteklerini dinlemeyi ihmal etmeyen Fatma Çolakbayrakdar, daha sonra evi yandığı için okul lojmanında kalan Nesime Yıldırım’ı ziyaret etti. Burada bir süre Nesime Yıldırım’la sohbet eden Fatma Çolakbayrakdar, “Büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Fatma Çolakbayrakdar’ın üçüncü ziyareti ise köy muhtarlığına oldu. Muhtarlığa giderken yolda karşılaştığı çocuklarla da sohbet eden Fatma Çolakbayrakdar, mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklara Kocasinan Belediyesi’nin ‘Sinan ve Sinem’ çizgi karakterinden oluşan yapboz hediye etti. Muhtarlıkta, köyde yaşayan kadınlarla bir araya gelen Fatma Çolakbayrakdar, burada keyifli dakikalar yaşadı.

Ziyaretlerine devam eden Fatma Çolakbayrakdar, Bayramhacı Mahallesi’ne geçerek Zekeriya Demir’in evinde, hem yaşlı ziyareti hem de göz aydın ziyareti gerçekleştirdi. Zekeriya Demir’in 2 aylık torununu seven Fatma Çolakbayrakdar, aileye ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ hediye etti. Kocasinan Belediyesi’nin hediyelerinden ve Fatma Çolakbayrakdar’ın ziyaretinden çok memnun kaldıklarını belirten Demir ailesi Fatma Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Son olarak Bayramhacı Mahallesi’nde ki kadınlarla da bir araya gelen Fatma Çolakbayrakdar, burada da keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Her gittiği yerde güler yüzle karşılaşan Fatma Çolakbayrakdar, vatandaşların hayır duasını aldı.
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