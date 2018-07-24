FETÖ mahrem listesinde olan 3 eski polise 8’er yıl hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 eski polise ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda tutuklu yargılanan sanıklar M.Ö., B.G. ve F.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün Emniyet’teki mahrem hizmetleri kapsamında yapılan çalışmada, kodlarla isimleri geçtiği iddia edilen eski polisler M.Ö., B.G. ve F.Ç. üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek böyle bir listeden habersiz olduklarını, örgüt üyesi olmadıklarını söylediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıklar M.Ö., B.G. ve F.Ç.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

FETÖ SANIKLARINA HAPİS CEZALARI

Aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında farklı dosyalarda tutuklu yargılanan sanıklar A.K., F.A. ve N.N.E. isimli sanıklara ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis, tutuklu sanık T.Y.’ya etkin pişmanlık hükümlerince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile tüm sanıkların tahliyelerine karar verildi. Ayrıca tek dosyada yargılanan ve itirafçı olan tutuklu sanık F.Ş. isimli sanık da 5 yıl 10 ay hapis cezası ile tahliye edildi.