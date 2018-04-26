FETÖ’den yargılanan KTO eski başkanının davası ertelendi

Ayrıca aynı mahkemede başka dosyada yargılanan işadamı Rıfat Y. mahkemece beraat ederken, işadamları N. Z. ile M. T. ise ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası aldılar.

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