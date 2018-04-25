FETÖ’nün memurlarına hapis cezası

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait MENBA Memurlar Derneği yöneticileri oldukları iddiasıyla yargılanan 2’si tutuklu 13 sanığa mahkemece ceza yağdı.

DERNEK’TEKİ BİLGİSAYARLARIN HARD DİSKLERİ SÖKÜLMÜŞ

Cumhuriyet Savcısı iddianamesinde MENBA Memurlar Derneği’nde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarların harddisklerin sökülmesinin tesadüfi olmadığı FETÖ/PDY örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve güvenlik güçlerinin delillendirme yöntemlerini bilen kişi ya da kişiler tarafından yapılan yönlendirme sonucu harddisklerin söküldüklerinin değerlendirildiği ortaya çıktı.

BAŞBAKANLIK AVUKATI DA DURUŞMAYA KATILDI

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Metin G. ve Şaban Ç. ile tutuksuz sanıklar Şahin E., Taner O., Hüseyin G., Mustafa Ö., Ömer G., Mahmut M., Köksal E., Hamza Ç., İbrahim Ü., Cengizhan B. ve avukatları hazır bulunurken, yakalama kararı olan Bünyamin A., Mahmut G. ve Birol Ç. ise duruşmaya katılmadı. Başbakanlık avukatı da duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık Şaban Ç. da cezaevinde kendisini FETÖ’cülerle aynı koğuşa konulmamasını, gerekirse hücrede kalacağını söyledi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu duruşmaya gelmeyen sanıklardan Mahmut G.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl 6 ay, Birol Ç.’ye 9 yıl 9 ay ve Bünyamin A.’a da 7 yıl 15 ay hapis cezası olmak üzere 3 sanığın yakalama kararı ile tutuklanmasına hükmetti. Ayrıca tutuksuz sanık Mustafa Ö.’e 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yurt dışı yasağının devamına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklar Şaban Ç.’a 7 yıl 6 ay ve Metin G.’e 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile temyiz süreci göz önünde bulundurularak tutuklu iki sanığın tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Şahin E., Taner O., Hüseyin G., Ömer G., Mahmut M., İbrahim Ü. ve Cengizhan B.’e ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar Hamza Ç. ve Köksal E.’a ise delil yetersizliğinden beraat verdi.