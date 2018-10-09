FETÖ’nün okul müdürüne 7.5 yıl hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait okullarda müdürlük yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 18 yıllık sanık öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

1 Eylül 2016’da savcılıkça FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan ve firari olan, bir süre sonra polis tarafından yakalanarak tutuklanan İ.K. hakkında KHK ile TMSF’ye geçen FETÖ’ye ait okullarda öğretmenlik yaptığı ve Adliye önünde protestolara katıldığı iddiaları ile dava açıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İ.K. ile avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık İ.K. mahkemede “Ben terörist değilim, 18 yıllık eğitimciyim. Bu dava ciddi anlamda psikolojimi bozdu. 2006’dan beri Kayseri’de görev yapıyorum Devlete atanamadığım için ekmek kapısı oradan açıldı, çalıştım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.K.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan herhangi bir indirim maddesi uygulamayarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.