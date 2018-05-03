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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:12

FETÖ’nün Tanzanya’daki hastanesine ilaç gönderirken yakalanan sanığa 9 yıl hapis

Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait Tanzanya’daki hastaneye ilaç götürmeye hazırlanırken yakalanan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklu yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün Tanzanya'daki hastanesine ilaç gönderirken yakalanan sanığa 9 yıl hapis
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Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait Tanzanya’daki hastaneye ilaç götürmeye hazırlanırken yakalanan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklu yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

24 Ocak 2018’de Kayseri İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY operasyonu yaptı. Kayseri’de yakalanan Telekom’dan emekli şüpheli Abdurrahman S.’un ev ve bağ evinde yapılan aramalarda, FETÖ’nün Tanzanya’da faaliyet gösteren hastanelerine götürülmek üzere hazırlanan çok sayıda ilaç ve FETÖ lideri Fetullah Gülen’e ait kitaplar ele geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorguları yapılmak üzere Emniyet’e götürüldü. Şüpheli Abdurrahman S. tutuklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Abdurrahman S. ve avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık Abdurrahman S. yaptığı savunmasında “2 eşim, 7 çocuğum ve 9 torunum var. Eşimin biri Tanzanya’da yaşıyor. Okul inşaatlarında çalıştım. Emekli olunca maaşım çok düştü. Ben de Tanzanya’da çalışmaya gidiyordum. Gümrükte sıkıntılar yaşadığım zamanda Mustafa Balcı isimli kişi ile tanıştım. Bana yardımcı oldu. Bu şahıs ‘Bize Türkiye’den gelirken ilaç getir’ dedi. Maddi durumum olmadığı için ve Tanzanya’ya rahat gidebilmek için kabul ettim. İlaçlar bana kargo ile geliyordu, kimden, nereden geldiğini bilmiyorum. FETÖ’nün hastanesi olduğunu bilmiyordum, Türk hastanesi olduğunu zannediyordum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hiçbir indirim maddesi uygulamadan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, ele geçirilen ilaçların müsaderesine karar verdi.
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