Gazeteci Rıfat Açıkgöz MHP’den aday adayı oldu

Kayseri Meydan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rıfat Açıkgöz, Milliyetçi Hareket Partisi’nden 27’nci dönem milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

MHP il binasında yaptığı basın toplantısında aday adaylığını açıklayan Açıkgöz, “Genel Başkanımız bilge lider Satın Devlet Bahçeli’nin de her zaman söylediği gibi önce vatanım ve milletim, sonra partim ve ben düsturunu benimsemiş biriyim. Türk milletinin ve Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaşatılması için çalışan ve varlığını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi’nden adat adayı olmak bile benim için büyük bir şereftir. Allah nasip eder de milletvekili seçilirsem vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, Türk milletinin huzur ve refahı için kanımın son damlasına kadar çalışacağım” dedi.

24 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakının başarıya ulaşacağına inancını dile getiren Açıkgöz, “Ülkemiz son yıllarda iç ve dış düşmanlar tarafından kuşatılmış durumda. Bu düşmanlar ve teröristler sinsi planlarını uygulamak için fırsat kolluyorlar. Bunu gören ve hisseden Bilge Lider Devlet Bahçeli, bu tehlikeyi bertaraf etmek için iktidar partisi ile güçbirliği yapmanın yollarını aramış ve Cumhur İttifakının kurulmasını sağlamıştır. Bizler de Ülkücüler olarak bu ittifakın bozulmaması ve başarılı olması için çalışacağız” diye konuştu.

MHP’de 7 Haziran seçimlerinin üzerinde aday adayı var

Basın açıklamasına katılan Serkan Tok ise, MHP’nin aday adayı sayılarının henüz netleşmediğini, ancak 7 Haziran seçimlerine göre daha yüksek sayıda aday adayları olduğunu ifade etti.