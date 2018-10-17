Geleceğin doktorları beyaz önlüklerini giydi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde 305 doktor adayı beyaz önlüklerini giydi.

Süleyman Demirel Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen önlük giyme töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Çok mutlu ve gururlu olduğunuzu biliyorum. Bugün sizin için çok önemli bir gün. İnşallah evlatlarınız size ve devletine layık bir şekilde yetişecekler ve milletine faydalı birer evlat olacaklar. Beyaz önlük, sabrı, temizliği ve berraklığı ifade eder. Bizim öğrencilerimizde o önlüklerden daha fazla saf, berrak ve kaliteli öğrencilerdir. İnşallah bunu her zaman koruyacaklar ve devam ettirecekler. Vefakar, cefakar ve onurlu bir mesleğin başlangıcındalar. Hekimlik onuru her şeyin üzerindedir" dedi.

Konuşmanın ardından 305 tıp fakültesi öğrencisine beyaz önlükleri giydirildi.