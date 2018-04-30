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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:27

Gençler Türkiye finallerinde

Melikgazi Belediyespor Genç Erkekler Voleybol takımı 27-29 Nisan tarihleri arasında Nevşehir Ürgüp’te yapılan grup müsabakalarında rakiplerine set vermeden kazanarak adını Türkiye Finallerine yazdırdı.Melikgazi Belediyespor grubunda Karaman,...

Gençler Türkiye finallerinde
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Melikgazi Belediyespor Genç Erkekler Voleybol takımı 27-29 Nisan tarihleri arasında Nevşehir Ürgüp’te yapılan grup müsabakalarında rakiplerine set vermeden kazanarak adını Türkiye Finallerine yazdırdı.

Melikgazi Belediyespor grubunda Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir Ürgüp takımları ile oynadığı tüm maçlarını aynı skorla 3-0 kazanarak 14-21 Mayıs tarihleri arasında Adana’da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Antrenör Fuat Kalay çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek; "Gençlerimiz verdiğimiz görevi başarı ile yerine getirdi ve hak ettiğimiz galibiyetler serisi sonucunda da finallere kalmaya başardık. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Finallerde de elimizden gelenin en iyisini yapmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.

Kulüp Başkanı Serdar Öztürk’de yaptığı açıklamada; “Her sezon olduğu gibi bu sezonda voleybol alt yapı takımlarımız başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. İlk olarak geçen sezon Türkiye 7.’si olan midi voleybol takımımız Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanmıştı. Şimdi de genç takımımız grup müsabakalarında rakiplerine set vermeden adına finallere yazdırdı. Yıldız takımımız da gruplarda mücadele edecek ve inanıyorum ki onlar da Midi ve Genç takım gibi Türkiye finallerine katılarak bize büyük gurur yaşatacaklardır. Salon sporlarının şehrimizdeki lokomotifi Melikgazi Belediyespor üç kategoride inanıyor ve güveniyorum bu sene çok iyi dereceler elde edecektir. Teknik ekibimizi ve tüm oyuncularımızı Melikgazi Belediyespor’u başarı ile temsil ettikleri için tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
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