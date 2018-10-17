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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:34

Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni’nde Kayseri Birinci Oldu

Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi programının 4.’sünde ’Domatesi Organik Yetiştirdim, Sihirli Bir Toza Dönüştürdüm’ proje ile Türkiye birincisi olan Yasemin Bayazit, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın...

Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'nde Kayseri Birinci Oldu
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Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi programının 4.’sünde ’Domatesi Organik Yetiştirdim, Sihirli Bir Toza Dönüştürdüm’ proje ile Türkiye birincisi olan Yasemin Bayazit, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında 2015 yılında başlatılmış olan Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programının bu yıl 4.Ankara’da düzenlendi. Program kapsamında 29 ilde ’Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ ile kırsal alanda yaşayan ve tarımsal faaliyet ile uğraşan kadınlara destek olmak amacıyla girişimcilik eğitimleri verildi ve hazırladıkları projeleri değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda 29 il içerisinde Kayseri yapmış olduğu ’Domatesi Organik Yetiştirdim, Sihirli Bir Toza Dönüştürdüm" isimli proje ile Türkiye birincisi olmuştur. Projesi ile birinciliği alan Yasemin Bayazit ödülünü Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

Programa Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve eşi, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, projeye katılan illerin İl Müdürleri ve kadın üreticiler katıldı.

Ödüle layık görülen Yasemin Bayazit projesini, kurucusu ve halen ortağı olduğu S.S. Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde gerçekleştirecek. Böylece projesiyle kooperatifin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacak.
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