Göçmen ve mülteciler için sosyal uyum çalıştayı düzenlendi

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından finanse edilen ‘Topluluk Gönüllüleri ve Sosyal Uyum’ projesinin Çerçevesinde Mülteci ve Ev...

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından finanse edilen ‘Topluluk Gönüllüleri ve Sosyal Uyum’ projesinin Çerçevesinde Mülteci ve Ev Sahibi Topluluk Gönüllüleri İçin Kapasite Geliştirme Çalıstayı düzenledi.

Kentte bir otelde düzenlenen çalıştaya UNHCR Ankara temsilcileri, Yerel otoriteler, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile birlikte farklı 27 şehirdeki Afgan-Der temsilcileri ve gönüllüleri, Türkiye, Suriye, İrak, İran ve Afganistan olmak üzere 5 ülkeden toplam 120 kişi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zakira Hekmat (Frotan), projenin, kurulacak olan gönüllü ağlar, yeni gelenlere ve diğer yardıma ihtiyaç duyan kişilere çeşitli illerdeki yerel yetkililerle bağ kurarak hizmetlere erişim konusunda bilgi verilmesi, dil öğrenimi desteği ve sosyal bütünleşme ile uyumun inşa edilmesine katkıda bulunacağını ifade etti. Zakira Hekmat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Derneğimiz 2013 yılından beri Kayseri’de faaliyet göstermektedir ve yerel otoriteler, hükümet yapıları, STK’lar ve BMMYK‘nin Ankara Şube Müdürlüğü ile birlikte yakın işbirliği içinde bir dizi girişim ve proje gerçekleştirmiştir. Afgan Mülteciler Dayanışma Derneği ise Türkiye’de merkezi bir konumda bulunan Kayseri’de yerleşik olarak, Türkiye’nin çeşitli illerindeki Afgan toplum liderleri ağının yönetim merkezi olarak hizmet vermektedir. Suriyeli mültecilerden sonra Türkiye’deki en büyük ikinci mülteci grubu olan Afgan mülteciler, Türkiye genelinde yaklaşık 150,000’den (yüzde 17 kadın,yüzde 54 erkek,yüzde 13 kız ve yüzde 16 erkek) fazladır. Afganistan’da devam eden çatışma ve istikrarsızlık nedeniyle Afgan sığınmacıların sayısı her gecen gün artmaya devam etmektedir. Aynı şekilde Iraklı, İranlı ve Suriyeli mültecilerin durumu da dünyadaki istikrarsızlıklar nedeniyle her geçen gün artış göstermektedir.”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek komiserliği (BMMYK) Temsilcisi İsmet Yasak ise, “Mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında uyumlu bir ortamın desteklenmesinin kritik öneminin farkında olan BMMYK, bu projeyi geliştirmek için Kayseri’deki Afgan Mülteci Dayanışma Derneği ile birlikte çalışmıştır. Proje, mülteci ve ev sahibi topluluk gönüllü ağlarında Kayseri’de ve diğer kilit illerde destek verecek ve farklı mülteci ve ev sahibi topluluklar arasında sosyal uyumun desteklenmesi amacı ile akran destek programlarının uygulanması yoluyla desteklenecektir. Kayseri’de oluşturulan gönüllü ağlar aracılığıyla ve yerel yönetimlerle yakın işbirliği içinde, çocuk ve kadınları hedef alan sosyo-kültürel faaliyetler düzenleyecektir” ifadelerini kullandı.

2 gün süren ç alıştay kapsamında, ‘Haklar ve Yükümlülükler’, ‘Türkiye’nin toplumsal yapısında Göç ve Mültecilik’, ‘Özel İhtiyaç sahiplerinin Belirlenmesi’, ‘Başvuru Yapılabilecek Mekanizmalar’ başlıklı sunumlar yapıldı.