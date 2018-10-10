Gülsoy’dan SP’ye ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Saadet Partisi (SP) İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, "Ülkemizde bugün nereye gidilirse gidilsin, gündem ekonomi ve yaşanan ekonomik sıkıntılardır. Kayseri Ticaret Odası’nın da hiç olmadığı kadar üzerinde bir yük var. Bundan dolayı Allah işlerinizi kolaylaştırsın diyorum. Esnafımız ve ticaret erbabımız sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Buradaki en önemli hadise bu sıkıntının teşhisini doğru yapabilmektir. Bu doğru teşhisi yaptıktan sonrada doğru tedavi önerilerini ortaya koyabilmektir. Bununla alakalı da ticaret odamıza ciddi görevleri düşüyor. Bununla alakalı gerekli titizliği gösterdiğiniz kanaatindeyim, bundan sonra da göstereceğiniz kanaatindeyim. Sonuçta bu şehri yıllardır tanıyan ve bilen, sorunlarıyla alakalı doğru teşhisler yapabilen insanlar yönetimdeler. Bizlerde Saadet Partisi olarak geçmişteki Refah Yol hükümeti döneminde esnafa, çiftçiye ve iş adamlarına nasıl bir refah yaşatıldıysa imkan olduğu takdirde yine aynı refahın yaşatılabileceği kanaatindeyim. İstişare anlamında elimizden gelen ne varsa, bununla alakalı bütün yardımları yapma kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, "Ekonomik bir sıkıntının içerisindeyiz. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci de ancak birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza inanıyoruz. Sizler siyasi partilerde görev yapıyorsunuz, bizlerde sivil toplum kuruluşlarında görev yapıyoruz. Buralarda görev yapmak fedakarlık ister diye düşünüyoruz. Herkes görevini iyi yaparsa, şuanda yaşadığımız sıkıntıları aşacağız. Hükümetin aldığı kararları siyasi olarak değil, bu sıkıntıları birlikte aşacağız. Bizimde seçim sürecinde ve göreve geldiğimizden beri ’Birlikte güçlüyüz’ dediğimizde ülkenin ve şehrin ekonomisine katkıda bulunmak ve refah seviyesini daha da yükseltmek için çalışıyoruz" dedi.