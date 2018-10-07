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07 Ekim 2018 Pazar 13:12

Hacılar Belediye Başkan Vekili Özdoğan, "5 ayrı noktada 5 ayrı faaliyet devam ediyor"

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Hacıları modern bir görünüme kavuşturacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 200 konutun yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Özdoğan, Hacılar Belediyesi tarafından hem kentsel dönüşüm...

Hacılar Belediye Başkan Vekili Özdoğan, '5 ayrı noktada 5 ayrı faaliyet devam ediyor'
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Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Hacıları modern bir görünüme kavuşturacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 200 konutun yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Özdoğan, Hacılar Belediyesi tarafından hem kentsel dönüşüm hem de geri dönüşüm alanında çok ciddi bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Kentsel dönüşümde başarılı çalışmalara imza atan Hacılar Belediyesi, başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Hacılar Aşağı ve Orta mahallelerde yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Vekili Özdoğan burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Hacılar Belediyesi, Kentsel Dönüşüm alanında attığı ilklerin devamını yine yaşatmaktayız. Kentsel Dönüşüm aynı zamanda geri dönüşümünde uygulandığı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Geri dönüşümden kastımız, bu alandaki hafriyatı zayi etmeden yine alan içerisinde yaptığımız Geosentetik, çevre dostu yeşil duvar diye tabir edilen duvarın malzemesinde kullanıyoruz. Şuanda hafriyatımız konkasör yardımıyla kırılarak temel ve tesviye malzemesine dönüştürülüyor. 70 bin tonluk bir malzemeden bahsediyoruz. Bugün itibariyle 60 bin tonluk malzemenin geri dönüşümünü yapmış bulunmaktayız.”

Hacılar Belediyesinin hem kentsel dönüşüm hem de geri dönüşüm alanında çok ciddi bir projeye imza atmış olduğunun altını çizen Özdoğan, sözlerine şöyle devam etti;

“ Hacılar Belediyesi olarak ilçemizin 5 ayrı noktasında 5 ayrı faaliyet devam ettirilmektedir. Bir taraftan yol çalışmaları ve alt yapı çalışmaları, bir taraftan kilitli parke ve yol çalışmaları, diğer taraftan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda inşallah geldiğimiz noktadan daha ileri bir seviyeye İlçemizi taşımaya ekibimizle birlikte devam ediyoruz.”
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