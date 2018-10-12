Haksız yere fiyat yükseltenlere adli ve idari işlem yapılacak

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, firmaların haklı bir neden olmaksızın fiyatların yükseltilmemesi, stokçuluk yapılmaması, ürünlerde kullanılan etiketlerin ve fiyat listelerinin rakam ve harflerinin okunabilir olması uyarısında bulunarak, yapılacak denetimlerde aksine hareket edenlere adli ve idari işlem yapılacağını duyurdu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, firmaların haklı bir neden olmaksızın fiyatların yükseltilmemesi, stokçuluk yapılmaması, ürünlerde kullanılan etiketlerin ve fiyat listelerinin rakam ve harflerinin okunabilir olması uyarısında bulunarak, yapılacak denetimlerde aksine hareket edenlere adli ve idari işlem yapılacağını duyurdu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı yaptığı yazılı açıklamasında, şu uyarılarda bulundu:

"Ilimiz sınırları icinde bazı esnaf, firma ve isletmelerin dovizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaslarımızın ihtiyaclarına yonelik piyasa kosullarında sunulan mal ve hizmetlere fahis fiyat uyguladıgı; bazı urunleri ise stoklarında bekleterek fiyat artısına neden oldugu, halkın esenligini ve refahını tehdit edici davranısların ortaya cıktıgı gorulmustur. Haksız fiyat artısları ve stokculuk karsısında magdur olan vatandaslarımızın ve iyi niyetli isletmelerin haklarını korumak icin gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Turkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167 nci maddesine gore “Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının saglıklı ve duzenli islemelerini saglayıcı ve gelistirici tedbirler alır; ...”

5442 sayılı Il Idaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (c) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaskanlıgı Kararnamesi ve diger mevzuatın verdigi yetkiyi kullanmak ve bunların yukledigi odevleri yerine getirmek icin valiler genel emirler cıkarabilir ve bunları ilan ederler.”

5442 sayılı Il Idaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; “Il sınırları icinde huzur ve guvenligin, kisi dokunulmazlıgının, tasarrufa muteaallik emniyetin, kamu esenliginin saglanması ve onleyici kolluk yetkisi valinin odev ve gorevlerindendir.

Bunları saglamak icin vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hukmu uygulanır.”,

Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde; “Il genel kurulu veya idare kurulları yahut en buyuk mulkiye amirleri tarafından kanunların verdigi yetkiye istinaden ittihaz ve usulen teblig veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya muskulat gosterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mulki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hukmu uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu duzenini ve guvenligini veya kisilerin can ve mal emniyetini tehlikeye dusurecek toplumsal olayların bas gostermesi halinde vali tarafından kamu duzenini saglamak amacıyla alınan ve usulune gore ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, uc aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”,

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranıs” baslıklı 32 nci maddesinde; “ Yetkili makamlar tarafından adli islemler nedeniyle ya da kamu guvenligi, kamu duzeni veya genel saglıgın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kisiye yuz Turk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. ...”

6502 sayılı Tuketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde; bir malın sunumu ve satısından kacınma ile bir hizmetin sunumundan kacınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine iliskin gorevlerde belediyeler yetkili kılınmıstır.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Duzenlenmesi Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Yetkili idareler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, dogrudan veya Bakanlıgın talebi uzerine, bu Kanun hukumleri cercevesinde perakende isletmeler nezdinde on inceleme mahiyetinde olmak uzere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve onlemleri almakla gorevli ve yetkilidir.”,

Perakende Ticarette Uygulanacak Ilke ve Kurallar Hakkında Yonetmeligin 16. maddesinde “ Yetkili idareler, dogrudan veya Bakanlıgın talebi uzerine perakende isletmeler nezdinde on inceleme mahiyetinde denetim yapmakla gorevlidir.”

hukumleri bulunmaktadır.

Bu itibarla kamu duzeni ve guvenliginin korunması, vatandaslarımızın magduriyetlerinin onlenmesi ve haksız rekabetin onune gecilmesi amacıyla;

* İlimiz sınırları icerisinde faaliyet gosteren esnaf, firma ve herturlu isletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yukseltilmemesi,

* Urunlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokculuk yapılmaması,

* Satılan malın uretim yeri, ayırıcı ozelligi, tum vergiler dahil satıs fiyatı, birim satıs fiyatı, satıs fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya basladıgı tarih, uretim yeri Turkiye olan mallar icin Ticaret Bakanlıgınca tespit ve ilan edilen sekil, logo veya isaret sartlarına uyulması,

* Urunlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin uzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, duzgun, eksiksiz, gercege uygun, yeterli buyuklukte ve baska rakam, kelime ve isaretlerle karısıklıga sebebiyet vermeyecek sekilde kullanılması,

* Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait oldugunun tuketiciler tarafından kolaylıkla gorulebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir.

* Basta zabıta birimleri olmak uzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine agırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hukumleri cercevesinde adli ve idari islemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yururluge girer."