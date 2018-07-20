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20 Temmuz 2018 Cuma 17:23

Haziran ayında 165 araç trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 165 araç trafikten men edildi.

Haziran ayında 165 araç trafikten men edildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 165 araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan faaliyetlerle ilgili yazılı açıklama şöyle:

“Trafik ekiplerince ilimizde yapılan uygulamalarda, 15 bin 230 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen 3 bin 404 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 64 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 165 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 216’sı yaralanmalı ve 314’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 530 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 325 vatandaşımız yaralandı.

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 33 bin 847 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 6 bin 494 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 8 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 383 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 70’iyaralanmalı ve 49’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 119 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 202 vatandaşımız yaralandı.

İlçe Merkezlerinde 5 bin 307 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 283 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 11 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 61 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 29’u yaralanmalı ve 22’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 51 kaza meydana geldi. Kazalarda 60 vatandaşımız yaralandı.
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