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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:47

Hemofili ve Talasemi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Hemofili ve Talasemi Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Yasemin Altuner Torun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.Hemofili ve Talasemi Derneğinin tamamen bağış ve yardımlarla hizmet...

Hemofili ve Talasemi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
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Hemofili ve Talasemi Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Yasemin Altuner Torun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Hemofili ve Talasemi Derneğinin tamamen bağış ve yardımlarla hizmet verdiğini belirten Şube Başkanı Doç.Dr. Yasemin Altuner Torun "Derneğe kalıcı gelir sağlamak adına projeler geliştiriyoruz. Bu projeleri hayata geçirme noktasında Hayırsever Kayserililerin desteğine ihtiyacımız var. Hemofili ve Talasemi hastalarımızın da iştirak edeceği bir dizi sosyal projemiz bulunmaktadır. Bunları belediyemiz ile paylaşmak istedik" dedi.

Kamuya yararlı olan özellikle eğitim ve sağlık alanlarında çalışma sergileyen, sergilemiş olduğunu başarı çalışmaları ile övünç kaynağı olan her türlü sivil toplum kuruluşlarını desteklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Hemofili ve Talasemi hastalarını hastalıklarından dolayı soyutlamamız mümkün değil. Bu amaç ile sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her türlü mali ve manevi desteğimiz devam edilecektir" dedi.

Hemofili ve Talasemi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ise "Başkanımız ile gurur duyuyoruz. Dernek üyelerimizden daha aktif olarak çalışmalarımıza katılıyor ve bizlere destek oluyor. Kendisine yönetim kurulum ve dernek üyelerim adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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