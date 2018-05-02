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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:50

Her 10 kişiden 1’i astım hastası

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnsu Yılmaz, dünyada her 10 kişiden 1’inin astım hastası olduğunu söyledi.ERÜ Tıp...

Her 10 kişiden 1'i astım hastası
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnsu Yılmaz, dünyada her 10 kişiden 1’inin astım hastası olduğunu söyledi.

ERÜ Tıp Fakültesi’nde Dünya Astım Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Astım hastalığı hakkında bilgi broşürlerinin dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlara solunum testi de yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. İnsu Yılmaz, “Her yıl Mayıs ayının ilk haftası Salı günü Dünya Astım Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Astık Günü farkındalık oluşturmak için topluma bir mesaj veriyor. Astım toplumda sık görülen hastalıklardan birisidir. Alerjik olmayan formlar olduğu gibi alerjik forumları da var. Neredeyse 10 kişiden birinin astım olduğunu söyleyebiliriz. Burada en önemli olan şey, hastalarımızın ve halkımızın bilmesi gereken konu astım tedavileridir. Biz bu mesajı vermek istiyoruz. Astım tedavilerinde halk arasında ‘Fısfıs’ diye tabir edilen inhaler cihazların kullanımı çok önemlidir. Doktorunuzdan veya eczacınızdan bu ilaçların nasıl kullanıldığını ciddi bir şekilde öğrenmek gerekiyor” şeklinde konuştu.
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