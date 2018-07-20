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20 Temmuz 2018 Cuma 09:03

Her yüz çocuktan 3’ünde görülüyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, her yüz çocuktan 3’ünde görülen skolyoz ve tedavisi hakkında bilgi verdi.Skolyozu omurganın sağa ya da sola doğru eğilmesi bulgusu olarak tanımlayan Karaaslan,...

Her yüz çocuktan 3'ünde görülüyor
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Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, her yüz çocuktan 3’ünde görülen skolyoz ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Skolyozu omurganın sağa ya da sola doğru eğilmesi bulgusu olarak tanımlayan Karaaslan, skolyozun iki tipinin olduğunu, bunlardan ilkinin doğumsal yani anne karnında oluşan bazı anormallikler sonucunda geliştiğini belirtti. ‘İdiopatik Adelösan Skolyoz’ adı verilen yani nedeni tam olarak bilinmeyen ikinci grubun ise daha çok kızlarda görüldüğünü ifade eden Karaaslan, bu eğilmenin ergenliğe geçiş döneminde ortaya çıktığını söyledi.

Ergenlik döneminde her yüz çocuktan 3’ünde ortaya çıkan nedeni bilinmeyen skolyozun, bazen daha erken dönemde de ortaya çıktığını dile getiren Karaaslan, “Bu tür skolyoz 5 yaşın altında da oluşmaya başlayabilir. Bu çocuklarda skolyozdan kaynaklanan göğüs kafesi sıkışıklığı oluşabiliyor. Göğüs kafesinin bu şekilde daralması kalp, akciğer fonksiyonlarını olumsuz şekilde etkiliyor. O nedenle bu çocuklarda da başarılı sonuçlar alınabilmesi için erken teşhis edilmesi ve tedaviye başlanması çok önemli" dedi.

Eğrilik derecesine göre tedavi ediliyor

Skolyozun erken dönemde fark edilmesi durumunda fizik tedavi, korse gibi medikal yöntemlerle düzeltilebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Karaaslan, “İlk 20 derecelik eğrilikleri sadece bazı sportif aktiviteler ve rehabilitasyon programlarıyla takip ederiz. 20-40 derece arasında ve bazen de 45 derece arası eğrilikleri bulunan hastalarda ise özel üretilen korseler kullanılır. 45 derece ve üzeri skolyozun olduğu durumlarda ise seçenekler arasında cerrahi seçenekler bulunur. Ameliyat sonrasında ise özellikle çocuk hastalar büyük bir hızla iyileştiğini iyileşir, çocuklar aynı gün ayağa kalkar ve gündelik yaşamlarına geri döner” diye konuştu.

Aileler bilinçli olmalı

Erken teşhisin skolyozun tedavisinde çok önemli bir etken olduğunun altını çizen Doç. Dr. Karaaslan, “Fark edilmeyen ya da önemsenmediği için ihmal edilen çok hasta ile karşılaşıyoruz maalesef. Skolyozun ilerlemesi ile hastalık, tedaviye daha dirençli oluyor. O nedenle ailelerin ergenlik dönemindeki çocuklarını skolyoz belirtileri açısından dikkatli bir gözle izlemesi ve bir asimetri görüldüğünde doktora başvurmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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