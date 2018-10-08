Hırsızlık suçundan aranan kadın, danışmaya kimliğini verince yakalandı

Kayseri’de bir mahkemece ‘hırsızlık’ suçundan aranan ve yakalama kararı bulunan 23 yaşındaki kadın, Adalet Sarayı’nda danışmaya kimliğini verince yakalandı.
Kayseri Adalet Sarayı’nda saat: 11.30 sıralarında meydana gelen olayda 23 yaşındaki S.K. işini halletmek için Adliye’ye geldi. Danışmaya kimliğini veren S.K.’nin kayıtlarda yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerine teslim edilen S.K.’nin, Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nce ‘üstte taşınan eşyayı özel beceriyle alma suretiyle hırsızlık’ suçundan araması olduğu ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.Polis ekipleri, tutanak tuttuktan sonra şüpheli S.K.’yi Emniyet’e götürdü.