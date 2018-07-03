Hizmet-İş Sendikası Talas Belediyesi çalışanlarına eğitim semineri düzenledi

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetki olduğu Talas Belediyesinde çalışanlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Gerçekleştirilen seminere Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, Genel Başkan Danışmanı Yahya Düzenli, Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hukuk Müşaviri Av. Kürşat Kaya ve belediyede çalışan üyeleri katıldı.

Eğitim semireninin açılışında konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, “Sendikamızın her alanda olduğu gibi Eğitim alanında da diğer sendikalarla mukayese edilemeyecek bir önceliği ve duyarlılığı vardır. Biz, eğitime ayırdığımız kaynak, zaman, yer ve elemanlarla kalitemizi ve farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. Sendika olarak eğitim konusunda “Eğitilmeyen Öğütülür” ilkemizi her zaman rehber edindik. Bu ilkemiz ışığında eğitim seminerlerimizde orijinal bir metot izliyoruz. O da, kendi kadrolarımızla eğitimlerimizi yapmaktır" diye konuştu.

Keskin, sendikamızın tüm üyelerini kapsayan sosyal sorumluluk projelerinin en kapsamlılarından birisinin de “Ferdi Kaza Sigortası” olduğunu dile getirerek, “Ferdi kaza sigortası kapsamında üyelerimizin, kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet ve kaza sonucu tedavi masrafları teminatları sağlanıyor. Sözleşme hükümlerine göre; bir yıl süre ile üyelerimizden herhangi birinin kaza sonucu vefatı halinde, kaza sonucu maluliyeti ve kısmi daimi maliyeti halinde teminatlar sağlanıyor.” dedi.

Seminerde Hizmet-İş Sendikasının diğer sendikalar ile arasında ki farklardan bahseden Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik şu şekilde devam etti, “Bizler iş yerlerinde çalışan üyelerimizin nasıl haklarını korumayla mücadele ediyorsak işverenlerimizin haklarını korumak içinde mücadele ediyoruz. Çünkü işverenlerimizi birer sosyal ortak olarak görüyoruz” dedi.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın’da eğitim seminerimizde yaptığı konuşmasında, “Belediyemiz de yetkili sendika olan Hizmet-İş Sendikasının düzenlemiş olduğu eğitim semineri işçilerimize çok olumlu katkılar sağladı. Belediye olarak çalışanlarımızın niteliklerinin yükselmesi bu tür eğitim programlarıyla olmaktadır. Çalışanlarımızla uyum içerisinde belediye faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Seminerin gerçekleşmesinden dolayı sendika yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi. Yalçın, ayrıca çalışanların sorularını da cevapladı.

Çalışanların sorunları ve hakları ile ilgili gerçekleştirilen eğitim seminerinde katılımcılara Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Yahya Düzenli ile Hukuk Müşaviri Av. Kürşat Kaya birer sunum yaptılar.