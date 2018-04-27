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27 Nisan 2018 Cuma 14:00

Hizmet-İş’ten bir anlamlı yardım daha

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesine bağlı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışırken talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Kazım Erkan’ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen...

Hizmet-İş'ten bir anlamlı yardım daha
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesine bağlı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışırken talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Kazım Erkan’ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 35 bin Türk Lirası verildi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 5 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet - İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklama da bulunarak şu şekilde devam etti, “ 02.02.2018 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kazım Erkan’ın ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 35 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu paralar ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geri de bırakmış olduğu ve bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef bu tür kazalar hayatımızın ve ülkemizin acı bir gerçeği keşke hiç yaşanmasa. Allah Kayseri’ye hizmet eden ve alın terini döken çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu olay da son olur.” dedi.

Olay 02/02/2018 tarihinde Kocasinan İlçesi Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Ayancık Caddesinin birleştiği kavşakta meydana gelmiş ve 25 yaşındaki üyemiz Kazım Erkan yaşımı kaybetmiş Mert Karaca ise ağır yaralanmıştı.
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