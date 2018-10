Hizmet-İş’ten Çanakkale’ye çıkarma

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği yönetim, denetim ve disiplin kurulu ile baştemsilci ve temsilcilerden oluşan temsilciler toplantısını...

Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik 50 kişilik heyetle ekim ayı temsilciler meclisi toplantılarını Çanakkale’de bir dizi etkinliklerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti, “ Yetkili olduğumuz işyerlerinde birlikte çalıştığımız ve bizleri temsil eden arkadaşlarımızla birlikte Çanakkale Ruhunu daha iyi anlamak adına buralara gelerek ecdadımızın neler çektiğini, buralarda nasıl mücadele ettiğini anlama fırsatı bulduk. İsminin anıldığında yüreklerin titrediği Şehir olan Çanakkale’nin nasıl bir yer olduğunu görme fırsatı bulduk. Kayseri’den buraya gelirken ecdadımızın huzuruna eli boş gelemezdik. Hatimlerle, Yasinlerle, Salavat ve Tekbirlerle huzurlarına geldik. Edirne’den Ardahan’a, Hakkâri’den Muğla’ya Kayseri’den Diyarbakır’a, Şam’a, Gazze’ye, Kudüs’e her aileden bir şehidin olduğu yedi düvele karşı canları ve kanları pahasına bayrak inmesin, ezan susmasın diye mücadele eden şehitlerimizi yakından görerek onları anlama fırsatı bulduk. Ay yıldızlı bayrağımıza kanlarının rengini veren ve bu vatanın tapusunu kanlarıyla yazan ecdadımızın huzuruna çıkarak onları rahmet, minnet ve şükranla yâd edebilme fırsatını bulduk. Buralara gelerek şehit dedeleri için dua eden genç, yaşlı tüm vatandaşları Çanakkale ruhu bir daha heyecanlandırıyorsa, bu kendi değerlerimiz üzerinde bir defa daha ayağa kalkıyor olmamızın bir göstergesidir. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’ndaki şehitliklerde bulunan mezar taşlarında, ülkemizin her kösesinden gelip, vatanın birliği için şehit düşen kahramanların isimleri, tarihe altın harflerle kaydedilmiştir. Türkü, Kürdü, Laz’ı, Çerkez’i, Abhazi, Boşnagi ve Gürcü’sü hep birlikte bu vatanın bölünmemesi için göğsünü siper etmiştir. Çanakkale’nin ruhunu iyi keşfetmek, bu ruhu kavramak ve her daim canlı ve zinde tutmak hem fertleri hem de ülkeyi hatırı sayılır bir konuma gerektirecektir. 104 yıl sonra tam da bu gençliğin, bu milletin hali ne olacak diye düşündüğümüz bir anda asker kıyafeti giymiş teröristler tarafından yapılan darbe girişimine karşı ecdadımızın kanları damarlarımızda dolaştığını fark ettik. Söz konusu vatan olunca korkusuzca gençlerimizin tanklara bedenlerini siper edebildiğini gördük. Nene hatunların çıkıp vatanımız için verdiği mücadelesini bir kez daha gördük. 104 yıl önce Seyit Onbaşıdan yemiş olduğu tokatı Ömer Halis Demir gibi bir yiğit çıkarak hainlerin anlının çatına kurşunu korkusuzca çakan yiğitlerimizi gördük. Çanakkale Ruhunu ve 15 Temmuz Ruhunu unutmamalıyız. Nesillerimize de unutturmamalıyız. Bizim milletimiz kadar esarete alışık olmayan, öldü zannedilirken son anda yeniden dirilen başka millet yoktur. Bunun örneği Çanakkale Savaşı’nda ve son olarak da 15 Temmuz’da asker kıyafeti giymiş hainlere, teröristlere ve onları maşa olarak kullanan dış güçlere karşı dünyaya bir kez daha ispat edilmiştir. Düşman bir kez daha perişan edilmiştir” dedi.

Çelik, son olarak Çanakkale’nin herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğinin önemini de vurgulayarak her Türk gencinin buraları görmesi, anlaması ve değerlerine sahip çıkıp yaşayıp yaşatmasının gerekli olduğunu söyledi.