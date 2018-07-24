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24 Temmuz 2018 Salı 08:40

Hüseyin Akay’dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın mesajı şu şekilde:"Halkın haber alma ve bilgi edinme...

Hüseyin Akay'dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı
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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın mesajı şu şekilde:

"Halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Gerek yerel, gerek ulusal basında hakkıyla görev yapan basın sektörüne emek veren tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."
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