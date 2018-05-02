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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:25

İklim Değişikliği ve Organik Tarım Çalıştayı yapıldı

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği Birliği ortaklığında, İklim Değişikliği ve Organik Tarım Çalıştayı yapıldıKentte bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya, İl Müdür...

İklim Değişikliği ve Organik Tarım Çalıştayı yapıldı
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Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği Birliği ortaklığında, İklim Değişikliği ve Organik Tarım Çalıştayı yapıldı

Kentte bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya, İl Müdür Vekili Ayhan Temiz, Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Mustafa Yıldız, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, üreticiler ve teknik elemanlar katıldı.

Üniversitelerden bilim insanlarının ve ilgili kurumlardan kurum temsilcilerinin bildirilerinin sunulduğu iklim değişikliği ve organik tarım çalışmalarının değerlendirildiği bu çalıştayda oturum başkanlığını Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli Prof. Dr. Uygun Aksoy yapı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Hikmet Çoşkun, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Gönen, Kayseri DSİ Bölge Müdürlüğünden Şube Müdürleri Adnan Evsen ve İclal Özkan, Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç.Dr. Filiz Dadaşer ve Yrd. Doç.Dr Evrim Karaçetin, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneğinden Dr. Yeşim Bekyürek’in bildiri sunumları ile katılım sağladı. Çalıştay sonunda hazırlanan raporla, Kayseri ve bölgedeki iklim değişikliği ve organik tarım konusunda farkındalık sağlanması amaçlanıyor.
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