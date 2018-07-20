İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam AracıBilgilendirme ve Denetim İçin Cumhuriyet Meydanındaydı

Kayseri Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanındakonuşlandırılan Sağlıklı Yaşam Araçlarında Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün direktifleri doğrultusunda toplum sağlığının korunması, sağlık okur-yazarlığı konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Ahmet Ceylan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney, Birim Sorumlusu Uzman Dt. Simten Baygın, Birim Sorumlusu Eczacı Burcu Sunar, Birim Sorumlusu Şube Müdürü Öner Taş ve bir kısım sağlık çalışanının da hazır bulunduğu, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Ahmet Ceylan, “Sağlık Bakanlığımızın sağlıkla ilgili olarak, aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde uygulanan tedaviler dışında, vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme yapma, sağlıkla ilgili farkındalık oluşturma ve sağlık bakanlığının uyguladığı bazı hayatı kolaylaştırıcı faaliyetleri tanıtma görevleri mevcuttur.

19.07.2018 tarihinde cumhuriyet meydanında e-nabız, esim uygulaması, organ bağışı, kan bağışı, akılcı antibiyotik, sigaranın zararları ve sağlık bakanlığı sağlık çocuk dergisi tanıtımları yapılmıştır.’’ dedikten sonra faaliyetler hakkında tek tek bilgi vererek;’’E-nabız; Sağlık bakanlığımızın kişiye özel olarak kendi sağlık verilerinin kayıt edildiği, kişinin kendine özel şifresi ile giriş yaparak sağlık bilgilerine ulaştığı, izni olmaksızın başkasının ulaşamadığı bir sistemdir.

Bunun dışında, ESİM engelli sağlık iletişim merkezi uygulaması olup, android cep telefonlarına indirilerek uygulanan, engelli vatandaşlarımızın doktor randevusu alma ve acil durumda ambulans çağırmalarını kolaylaştıran bir uygulamadır.

Kan bağışı ise hepimizi ilgilendiren birçok hastalıkta ve büyük ameliyat ve kazalarda ihtiyaç duyacağımız kanın temin noktasıdır. Vatandaşlarımız Kızılay kan merkezileri ve Kızılay gezici bağış araçları vasıtası ile kan bağışında bulunabilirler.

Organ bağışına gelince. Organ yetmezliği çeken vatandaşlarımız için umut kapısıdır. En çok böbrek karaciğer ve kornea ihtiyacı mevcuttur. En çok nakledilen organ kornea olmakla birlikte böbrek yetmezliği çeken vatandaşlarımız ve karaciğer yetmezliği çeken insanlarımızın ihtiyacı için vatandaşlarımız aile sağlığı merkezleri, hastaneler, il ve ilçe sağlık müdürlüklerimiz vasıtası ile organ bağışında bulunabilirler.

Bakanlığımız çocukları da unutmadı.Çocuklarımıza yönelik olarak sağlık çocuk dergisi, çocuklarımızın sağlık konusunda bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Sağlık çocuk dergisi ücretsiz olup, vatandaşlarımız bakanlığımız sitesi ya da sağlık çocuk dergisi üzerinde kayıtlı adres vasıtası ile ücretsiz abone olabilir ve adreslerine dergiyi talep edebilirler.

Çağımızın vebası sigara genç veya yaşlılar için oldukça zararlı olduğu gibi hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Sizde sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsanız sigaradan uzak durun belki bugün hastalıklarla karşı karşıya kalmazsınız ama ilerleyen yaşlarınızda mutlaka zararlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaksınız” dedi.

Halkın yoğun ilgi ve takdiriyle karşılaşan Kayseri Sağlık Müdürlüğü çalışanları bu ve benzer hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini, halkımızın sağlığına yapabilecekleri en küçük katkının bile kendilerini mutlu ettiğini belirttiler.