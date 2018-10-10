İl Sağlık Müdürlüğü’nden 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Gençlere ve Ailelere Seminer

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yılki teması ’Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı’ olarak belirlenen ’10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nın koordinasyonunda seminer düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, İl Halk Kütüphanesi ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile Kayseri Gençlik Merkezinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen seminere; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kayseri Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız, Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın, Müdür Yardımcısı Ali Karagöz,Birim Sorumlusu Dr. Osman Demir, Ruh Sağlığı Birim çalışanları ve öğrenciler katıldı. Gençlerin ruh sağlığını korumak ve güçlendirmek, gençlerde sağlığı kötü yönde etkileyen ruh sağlığı sorunlarının prevelansının azaltılması ve stresli yaşam olayları ile başa çıkabilme yeteneklerinin arttırılmasının hedeflendiği seminerde; açılış konuşmasını Halk Sağlığı hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç yaptı. Kılıç konuşmasında; "Bizim gençlerle olan temasımız ilk olarak aşılarla başlıyor. Aşılama hizmetleri daha sonra çocuk, ergen üreme sağlığı şeklinde devam ediyor. Bakanlığın bu yılki teması çerçevesinde 81 ilde aynı anda bu etkinlikler devam ediyor. Bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü’müzün Gençlik Merkezinde aynı şekilde Jandarmamızla, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın okullarında da bu programlar yapılacak. Ülkelerde bildiğiniz gibi gelişmişlik seviyesinin artması ile beraber bedensel sağlıklarının yanında ruhsal sağlık hizmetlerine de önem verilmektedir. 10 Ekim tarihi itibariyle biz şunu hedefliyoruz. Toplumda ruh sağlığının geliştirilmesi gerektiğini ve bunun ilk hareketinin de gençlerden gelmesini bekliyoruz.Gençleri sağlıklı bir toplumun,çok daha sağlıklı ilerleyeceğini düşünüyoruz.Bu vesile ile sizlerle birlikte olmaktan tekrar mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra seminer; Psikolog Şeyda Oruç tarafından ’Psikolojik Dayanıklılık’ semineri ve 14-17 yaş arası gençelere de Çocuk Gelişim Uzmanları Gamze Nazlı Başgül ve Tuğçe Gökçe Kenanoğlu tarafından ’Gençlik Ülkesi Yaratıcı Drama Atölyesi’ çalışmaları ile devam etti. Ayrıca program kapsamında İl Halk Kütüphanesinde de ailelere yönelik ’Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığı’ konulu seminerler verildi.