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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:25

İl Sağlık Müdürü Benli Melikgazi’de

Kayseri İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç.Dr. Ali Ramazan Benli Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Melikgazi Belediyesinin sağlık yatırımları ile adeta referans olduğu ve örnek gösterildiğini ifade eden...

İl Sağlık Müdürü Benli Melikgazi'de
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç.Dr. Ali Ramazan Benli Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinin sağlık yatırımları ile adeta referans olduğu ve örnek gösterildiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli “Melikgazi Belediyesi her alandaki referans hizmet ve yatırımları ile Türkiye’ye örnek olmaktadır. Semt Poliklinikleri, Aile Sağlığı Merkezleri, 112 acil üniteleri gibi hizmetleri ile halk ve koruyucu sağlık hizmetlerine vermiş olduğu önemi her zaman sergilemektedir. Herhalde Memduh Büyükkılıç Başkanımızın Doktor olmasının bu işte katkısı olmaktadır. Sağlık yatırım ve hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Şehrimizde sağlığın yöneticisinden sağlık dolu övgüler almak bizleri mutlu etmiştir. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bölge şehir Kayseri her alanda marka olduğu gibi sağlık alanında da marka şehir konumundadır. Gerek kamunun gerekse özel sektörün sağlık yatırımları şehrimizi bu alanda önemli konum ve duruma getirmiştir” diye konuştu.
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