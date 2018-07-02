İl Sağlık Müdürü Benli, 'Sağlıkta büyük değişim yaşanıyor'

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Sağlıkta çok ciddi bir gelişim yaşanıyor" diyerek, Kayseri’deki sağlık alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’ya ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Ali Ramazan Benli, yeni yönetim kuruluna görevinde başarılar diledi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise, "Kayseri sağlıkta önemli bir merkez. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile Şehir Hastanemiz açıldı. Belki orada ufak tefek eksiklikler vardır. Sağlık Müdürümüzün son 4-5 aylık mesaisini Şehir Hastanesi çevresinde geçirdiğini biliyorum" diye konuştu.

Ziyarette Kayseri’de sağlık alanındaki çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Ali Ramazan Benli, şunları söyledi:

"Cemiyetimizin yeni başkanına ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun diyorum. Basın doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmak, bilginin süzülmüş ve temiz bir şekilde halka yansımasını sağlayan sizler 7/24 çalışıyorsunuz. Bunu birlikte gözlemliyoruz. Çok zor bir görev ifa ediyorsunuz. Bunu ifa ederken de basın özgürlüğü önemli. Kayseri’de sağlıkta aslında çok ciddi bir gelişim yaşanıyor. Şehir Hastanesi taşınma süreci, yerine 300 yataklı olarak planlanan Kayseri Devlet Hastanesi olarak tescillenmesi, yeni sistemin getirdiği Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığının bir bütüncül olarak Kamu Hastaneleri ile birlikte çalışması, tek göz ile tüm sistemin en uç noktasına kadar olayın yapılanması gibi burada çok ciddi bir değişim yaşanıyor. "