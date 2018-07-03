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03 Temmuz 2018 Salı 12:30

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Tülün, "Hızla büyüyen bir yapıya sahibiz"

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ile Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş, yönetim kurulu üyeleri İl Müftüsü Şahin Güven Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında...

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Tülün, 'Hızla büyüyen bir yapıya sahibiz'
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İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ile Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş, yönetim kurulu üyeleri İl Müftüsü Şahin Güven Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Ziyarete İlim Yayma Cemiyetinin özellikle Melikgazi Belediyesi’nin eğitim ve öğretime yaptığı çalışmalar Kayseri ilimize dolayısı ile Anadolu’nun kültür yaşamına katkı sağlayan, şahsiyetlere, tarihi mekanlara ve düşünce ve fikir insanlarına sahip çıkmasını yakından takip ettiklerini belirten İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Sayın Yusuf Tülün, İlim Yayma cemiyetin kamu yararına bir kuruluş olduklarını ve kısa sürede büyük hizmet ve çalışma sergileyerek takdir topladıklarını söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün “kısa sürede binlerce kişiye çeşitli kurslar verdik. Hızla büyüyen bir yapıya sahibiz. 2 yıldır ilmi anlamda 2 bin kişiye; 50 değişik branşlarda kurslar verdik. Genel merkezimizin öncülüğünde Kayseri’ye yüksek öğretim yurdu yaptırma projemiz var. Bu proje kapsamında yer sorununu büyük ölçüde çözdük. Üniversiteler şehri Kayseri’de İlim Yayma Cemiyeti olarak üzerimize düşen görevlerin olduğu bilinci içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz’ dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile dayanışmayı her zaman önemsediklerini ve işbirliği içerisinde çalışmanın Kayseri şehrimize büyük katkı sağladığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç da, ’Kayserimizde yerel olarak böyle güzide bir kuruluşun hayata geçmesi bizi mutlu etmiştir. Çalışmalarınızı yakından takip ve takdir ediyoruz’ dedi.
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