İncesu Belediye Başkanı Karayol, 'Hedef Daha Yeşil Bir İncesu Oluşturabilmek'

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, daha yeşil bir İncesu oluşturmak için ağaç dikme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.İncesu Belediyesi tarafından düzenlenen ağaç dikme etkinliğine çok sayıda öğrenci ve vatandaş...

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, daha yeşil bir İncesu oluşturmak için ağaç dikme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

İncesu Belediyesi tarafından düzenlenen ağaç dikme etkinliğine çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Ağaç dikme etkinliğinde bir açıklama yapan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 2.etap ağaçlandırma çalışmalarını yapıyoruz. Daha önce üç kuyu yolu üzerinde ağaçlandırma çalışması yapmıştık şuanda da Dokuzpınar mahallesinde ağaç dikme programına Kaymakamımız, ilçe başkanımız vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve bayan kardeşlerimizde katılıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Karayol, "Yaklaşık son on yıl içerisinde İncesu Belediyesi olarak park bahçelerimize, mezarlıklara, yol boylarına, orman alanı oluşturduğumuz yerlere ağaç diktik hedefimiz yeşil bir İncesu oluşturabilmek. Bunu sadece İncesu ilçe merkezinde değil İncesu’ya bağlı mahallelerde de ağaç dikme etkinliğine devam edeceğiz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.