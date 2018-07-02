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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:31

İncesu Belediyesinde Temmuz ayı Meclis Toplantısı yapıldı

İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Temmuz ayı olağan 1. Bileşim toplantısı yapıldı.İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında yapılan toplantıda,...

İncesu Belediyesinde Temmuz ayı Meclis Toplantısı yapıldı
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İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Temmuz ayı olağan 1. Bileşim toplantısı yapıldı.

İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında yapılan toplantıda, İncesu Belediyesi Meclis Gündeminde 2 Asıl 2 adet Ek gündem olmak üzere toplam 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Karayol İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu’ya hayırlı olması dileklerinde bulunarak Ağustos ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Temmuz ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.
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