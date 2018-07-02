İncesu Belediyesinde Temmuz ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Başkan Karayol İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu’ya hayırlı olması dileklerinde bulunarak Ağustos ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Temmuz ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.

İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında yapılan toplantıda, İncesu Belediyesi Meclis Gündeminde 2 Asıl 2 adet Ek gündem olmak üzere toplam 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

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