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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:15

İncesu OSB’de sanayiciler bir araya geldi

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, başkanlığını yaptığı İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantısına katılarak, sanayicilerle bir araya geldi.İncesu OSB’de düzenlenen toplantıya Vali Kamçı’nın yanı sıra...

İncesu OSB'de sanayiciler bir araya geldi
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Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, başkanlığını yaptığı İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantısına katılarak, sanayicilerle bir araya geldi.

İncesu OSB’de düzenlenen toplantıya Vali Kamçı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya ile bölgede faaliyet gösteren sanayiciler katıldı.

Vali Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, İncesu OSB’de yatırım yapan ve yatırım planları bulunan Kayseri’nin değerli sanayici ve iş adamları ile bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye’de sanayici ve iş adamları bakımından Kayseri’nin öncü bir vilayet olduğunu anlatan ve toplantıya katılanların yaptıkları yatırım ve sağladıkları istihdamla bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarına işaret eden Vali Kamçı, Kayseri’nin artan yatırım ihtiyacını karşılamak üzere İncesu OSB’sinin de yatırımcılarımıza çok güzel imkânlar sunduğunu ifade etti.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya ise sanayi bölgesinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler vererek, 2018 yılı başı itibariyle bölgede faaliyet gösteren tesis sayısının 35, inşaatı devam eden tesis sayısının ise 15’e ulaştığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı ve toplantıya katılan sanayiciler, yapılacak çalışmalar hakkında istek ve önerilerini ilettiler.
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