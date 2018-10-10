İncesu’da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

İncesu ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım paketi dağıtıldı.Kızılay Kayseri Şubesi, İncesı Kaymakamlığı ve İncesu Belediye Başkanlığı tarafından okullarda ihtiyaç sahipleri öğrencilerimize kış ayı yardım paketleri dağıtıldı.İncesu...

İncesu ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım paketi dağıtıldı.

Kızılay Kayseri Şubesi, İncesı Kaymakamlığı ve İncesu Belediye Başkanlığı tarafından okullarda ihtiyaç sahipleri öğrencilerimize kış ayı yardım paketleri dağıtıldı.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “Her yıl olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerimiz yıl boyu devam etmektedir. Emeği geçen, katkı sağlayan vatandaşlarımıza ve Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç’a da katkılarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.