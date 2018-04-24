İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonundaki toplantı, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında gerçekleştirildi. İncesu Belediyesi Meclis gündeminde 2 adet güneş enerji santralı ile alakalı gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
İncesu’da Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonundaki toplantı, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında gerçekleştirildi....