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20 Temmuz 2018 Cuma 09:38

İncesu’da yağmur ve kar suyu tahliye kanalı yapım çalışması başladı

Karamustafa Paşa Mahallesi ve Gönenkent Mahallesi İstiklal Bulvarında yağmur ve kar suyu tahliye kanalı ihalesi yapıldı, yüklenici firmalar çalışmalara başladı.Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, yerinde incelediği çalışmalara dair şu...

İncesu'da yağmur ve kar suyu tahliye kanalı yapım çalışması başladı
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Karamustafa Paşa Mahallesi ve Gönenkent Mahallesi İstiklal Bulvarında yağmur ve kar suyu tahliye kanalı ihalesi yapıldı, yüklenici firmalar çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, yerinde incelediği çalışmalara dair şu bilgileri verdi:

“İncesu belediyesi olarak 2018 yılı içerisinde programımızda olan trapez kanal yağmur ve kar suyu tahliyesi ile ilgili ihaleyi gerçekleştirdik şuanda yüklenici firmamız çalışmalarını devam ettiriyor öncelikle bedir bağları mevkiindeki trapez kanal çalışmaları sonuçlandı arkasından Hamurcu, Üç kuyu mahalleri trapez kanal çalışmaları sonrası ilçemizin girişindeki istiklal bulvarındaki 1 km uzunluğundaki yerdeki yağmur ve kar suyu tahliyesini İncesu deresiyle alt yapı bağlantısı yapılarak oluşabilecek sel baskınlarına karsı gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz yüklenici firmamız tahminen 1 ay içerisinde bu çalışmaları bitirmiş olacak ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
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