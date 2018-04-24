İnşaat mühendisleri Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Kayseri İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediyesini ziyaret etti.

Fuaye Salonunda tanışma toplantısında, birlikte çalışacak projeleri değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası Üyeleri, yeni çıkarılan yasa ve yönetmelikler hakkında Belediye İmar Müdürlüğü çalışanları bu mevzuatları beraber değerlendirerek, yapılan çalışmalarda bürokrasinin en aza indirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundular.

Kayseri İnşaat Mühendisleri Odası olarak bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Oda Başkanı Sayın Yener Torunoğlu “Bu toplantılarda oda üyeleri ile kent yöneticilerini bir araya geliyoruz. Böylece uygulama da ve pratik de yaptıkları ile edinilen tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz“ dedi.

Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile Kayseri esnafının, ticaret erbabının ve sanayi yatırımcısının ufkunu açtığını ve yatırımlarına katkı sağlayarak bir bakıma yön verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak inşaat sektörüne büyük önem veriyoruz. Çünkü inşaat sektörü ekonominin lokomotifi durumunda olup, 200 üzerinde ürün kullanımı ile hem üretime hem de istihdama katkı sağlamaktadır. İnşaat sektörü ekonomiye kazanç olarak yansımaktadır. Bugün Kayserimizde sağlık sektörü gelişiyor ve örnek gösteriliyor ise, Turizm gelişiyor ise, sanayi bölgeleri dar gelip yenileri açılıyor ise bundan belediye yatırımlarının büyük payları vardır. Melikgazi Belediyesi yatırımları ve icraatları ile her zaman yatırımcının yanında olmuş sonuçta üreten ve kazanan bir şehir Kayseri örnek modeli oluşmuştur. Ne kadar çok üretim ise o kadar da istihdam demektedir. Dolayısı ile Melikgazi yatırımları aynı zamanda ekonominin lokomotifidir. Ayrıca Melikgazi 2016 verilerine göre emlak değerlendirilmesinde Türkiye’nin ilk on belediyesi arasındayız” dedi.

İnşaat Mühendislerine, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı ve belediyenin yol haritası hakkında; dolayısı ile şehrin büyüme esasları hakkında ön bilgiler sunuldu.