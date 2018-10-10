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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:28

İş yerlerinden 98 bin TL’lik el aletleri çalan hırsız polisten kaçamadı

Kayseri’de 5 farklı iş yerinden 98 bin TL değerinde el aleti çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri OSB’de ve serbest bölgede bulunan...

İş yerlerinden 98 bin TL'lik el aletleri çalan hırsız polisten kaçamadı
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Kayseri’de 5 farklı iş yerinden 98 bin TL değerinde el aleti çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri OSB’de ve serbest bölgede bulunan 5 farklı iş yerinden 5 bin TL’lik el aletleri ve 1 adet av tüfeği çalınması olayı, 30 bin TL değerinde el aletleri, bilgisayar, kumaş kesme makinesi, televizyon çalınması olayı, yaklaşık 30 bin TL el aletlerinin çalınması olayı, 13 bin TL değerinde el aletlerinin çalınması olayı ve 20 bin TL değerinde el aletleri ve kablo çalınması olayına karışan Özer D.’yi (55) tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, Özer D.’yi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özer D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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