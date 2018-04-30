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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:27

İşçilerde 1 Mayıs heyecanı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kayseri’de de işçi sendikaları tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

İşçilerde 1 Mayıs heyecanı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kayseri’de de işçi sendikaları tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını 34 bin üyesi bulunan TÜRK-İş’e bağlı sendikalar 14.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda kutlayacak. Türk-İş Konfederasyonu Kayseri Şube Başkanı İdris Güven, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağımız basın açıklaması ile kutlayacağız" dedi.

HAK-İş Konfederasyonu Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise, Kayseri’de 24 bin üyelerinin olduğunu belirterek, "Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması Adana’da gerçekleştirilecek. Kayseri’den yaklaşık bin 200 üyemiz 23 otobüsle bu gece Adana’ya kutlamalara katılmak için yola çıkacak" diye konuştu.

DİSK’e bağlı sendikalar ise 16.00’da Mimarsinan Parkı’nda düzenlenen etkinlikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayacak.
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