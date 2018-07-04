İsmail Emrah Karayel kaydını yaptırdı

Kayseri adliyesinde İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, bu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kaydını yaptırdı. 24 Haziran’da yapılan seçimlerde yeniden Milletvekili seçilen İsmail Emrah Karayel, kaydını yaptırdıktan sonra yeni rozetini de taktı.

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