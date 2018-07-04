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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:22

İsmail Emrah Karayel kaydını yaptırdı

24 Haziran seçimlerinde AK Parti Kayseri Milletvekili seçilen İsmail Emrah Karayel kaydını yaptırdı.Kayseri adliyesinde İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, bu gün Türkiye Büyük Millet...

İsmail Emrah Karayel kaydını yaptırdı
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24 Haziran seçimlerinde AK Parti Kayseri Milletvekili seçilen İsmail Emrah Karayel kaydını yaptırdı.

Kayseri adliyesinde İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, bu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kaydını yaptırdı. 24 Haziran’da yapılan seçimlerde yeniden Milletvekili seçilen İsmail Emrah Karayel, kaydını yaptırdıktan sonra yeni rozetini de taktı.
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