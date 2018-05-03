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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:26

İyilikder’den ‘Bağımlılık sarmalında gençliğin geleceği’ semineri

İyilikder Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi Kalem Düşünce Kulübü tarafından okullarda ‘Bağımlılık sarmalında gençliğin geleceği’ temalı seminerler düzenlendi.İstanbul Yeşilay Genel Merkezinde bağımlılık konusunda uzmanlık...

İyilikder'den ‘Bağımlılık sarmalında gençliğin geleceği' semineri
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İyilikder Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi Kalem Düşünce Kulübü tarafından okullarda ‘Bağımlılık sarmalında gençliğin geleceği’ temalı seminerler düzenlendi.

İstanbul Yeşilay Genel Merkezinde bağımlılık konusunda uzmanlık yapan ve aynı zamanda Genç Yeşilay Koordinatörü olan İsmail Memiş tarafından sunulan seminerler öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi. Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulunun Konferans Salonu’nda yapılan seminerde konuşan Memiş, dünya üzerinde her yıl sigara bağımlılığı nedeniyle 6 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirterek; Ülkemizde ise bu rakam her yıl artmakla birlikte en son istatistiksel bilgilere göre 120 bin kişiyi bulmaktadır" dedi. Sadece sigara bağımlılığı değil, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı nedeni ile insanoğlunun hem ruhi hem de fiziksel sağlığını kaybederek toplum sağlığının da bozulmasına sebep olduğunu dile ifade eden Memiş; ortaokul ve lise öğrencilerinin bu bağlamda karşılarında olan tehlikelerin farkında olmaları gerektiğini vurguladı.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda üniversiteli öğrencilere hitap eden Teknoloji Bağımlılığı uzmanı İsmail Memiş, üniversite öğrencilerinin özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda çok hassas olmaları gerektiği ve teknolojiyi gerektiği kadar ve faydalı bir şekilde kullanmanın önemini vurguladı.

Son olarak Memiş; Hisarcıklıoğlu Fen Lisesinde kız ve erkek öğrencilere bağımlılığa sebep olan unsurlar, bu unsurların aile içi iletişime etkileri, psikolojik ve sosyolojik etkilerini anlattı.
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