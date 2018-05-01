Kadın sendikacılar kadın işçilerin bayramını kutladı

Tüm-İş Konfederasyonuna bağlı, Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası üyesi kadınlar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan kadın işçilerin bayramını kutladı.Yönetim kurulu ve üyelerinin tamamını...

Tüm-İş Konfederasyonuna bağlı, Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası üyesi kadınlar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan kadın işçilerin bayramını kutladı.

Yönetim kurulu ve üyelerinin tamamını kadınların oluşturduğu Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası üyesi kadınlar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan meslektaşlarının 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramını kutladı. İşçi kadınlarla sohbet eden sendikalı kadınlar meslektaşlarına karanfil dağıttı.