Kafile Başkanları ve Din Görevlileri toplantısı yapıldı

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 2018 yılı Hac organizasyonlarında Kayseri’den kafile başkanı ve din görevlisi olarak görev alan erkek ve bayan personele, tavsiyelerde bulundu.Toplantıda konuşan İl Müftüsü Güven, kafile başkanı ve...

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 2018 yılı Hac organizasyonlarında Kayseri’den kafile başkanı ve din görevlisi olarak görev alan erkek ve bayan personele, tavsiyelerde bulundu.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Güven, kafile başkanı ve din görevlilerine, 7/24 yürekten çalışmaları gerektiğini ifade etti.

“Bizler, hacı adaylarımızın en güzel şekilde hizmetlerinde bulunmakla yükümlüyüz" diyen Güven, "Hacı adaylarımızın, oraya gitmeden önceki ile döndüklerindeki halleri arasında fark olmalıdır. Onları zaman zaman bilinçlendirmeli, orada neden bulunduklarını hissettirmeli, öğretmeliyiz.

Sorumlular olarak, hacılara hep ‘sabır, sabır, sabır’ diyoruz ama o sabrın en büyüğü bize lazım; önce bizim sabretmemiz gerekiyor. Orada sabretmezsek, Allah korusun, kazandığımız sevapları orada bırakmış olarak dönmüş oluruz. Sabredeceğiz ve inşallah huzurlu bir şekilde o kutlu diyardan döneceğiz.

Yürekten çalışmanızı tavsiye ediyorum. Orada yürekten çalışırsanız geldiğinizde, yürekten çalışmaya burada da devam edersiniz. Ne kadar çok hacı adayınız olursa, sevabınız da o oranda çok olacaktır. Onun için hacı adayınızın çok olması sizi korkutmasın; bu durum, gözünüzde büyümesin." diye konuştu.