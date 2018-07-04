KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:54

Kafile Başkanları ve Din Görevlileri toplantısı yapıldı

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 2018 yılı Hac organizasyonlarında Kayseri’den kafile başkanı ve din görevlisi olarak görev alan erkek ve bayan personele, tavsiyelerde bulundu.Toplantıda konuşan İl Müftüsü Güven, kafile başkanı ve...

Kafile Başkanları ve Din Görevlileri toplantısı yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 2018 yılı Hac organizasyonlarında Kayseri’den kafile başkanı ve din görevlisi olarak görev alan erkek ve bayan personele, tavsiyelerde bulundu.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Güven, kafile başkanı ve din görevlilerine, 7/24 yürekten çalışmaları gerektiğini ifade etti.

“Bizler, hacı adaylarımızın en güzel şekilde hizmetlerinde bulunmakla yükümlüyüz" diyen Güven, "Hacı adaylarımızın, oraya gitmeden önceki ile döndüklerindeki halleri arasında fark olmalıdır. Onları zaman zaman bilinçlendirmeli, orada neden bulunduklarını hissettirmeli, öğretmeliyiz.

Sorumlular olarak, hacılara hep ‘sabır, sabır, sabır’ diyoruz ama o sabrın en büyüğü bize lazım; önce bizim sabretmemiz gerekiyor. Orada sabretmezsek, Allah korusun, kazandığımız sevapları orada bırakmış olarak dönmüş oluruz. Sabredeceğiz ve inşallah huzurlu bir şekilde o kutlu diyardan döneceğiz.

Yürekten çalışmanızı tavsiye ediyorum. Orada yürekten çalışırsanız geldiğinizde, yürekten çalışmaya burada da devam edersiniz. Ne kadar çok hacı adayınız olursa, sevabınız da o oranda çok olacaktır. Onun için hacı adayınızın çok olması sizi korkutmasın; bu durum, gözünüzde büyümesin." diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku