Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi 6. Olağan Genel Kurul öncesi ilçelerde ki delegelerini belirlemek sandık başına gitti. Eğitim Bir-Sen Kayseri İl Başkanı Aydın Kalkan, "Seçimlerimizi birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız" dedi.

Eğitim Bir-Sen Kayser Şubesi, 6. Olağan Genel Kurulu öncesinde ilçelerde ki delege seçimlerini yaparak genel kurula hazırlıklarını sürdürüyor. Sendika üyeleri, sabahın erken saatlerinde Kayseri İmam Hatip Anadolu Lisesine gelerek oylarını delege seçimleri için sandık başına gitti.

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, seçime katılımın yoğun olduğuna dikkat çekerek, delege seçiminin 2 gün süreceğini söyledi. Başkan Kalkan, seçimlerle birlikte 6. Olağan Genel Kurulu birlik ve berberlik içerisinde yapacaklarını ifade ederek, “Demokrasi seçimimizin bugün delege seçimini gerçekleştiriyoruz. Melikgazi ilçemiz ve Büyükşehir’de ki delege adaylarımızı inşallah bugün seçeceğiz. Bugün toplamda 59 delegemizi seçeceğiz. Yarın taşra ilçelerimiz ve Kocasinan’da delege seçimimizi yapıp seçimlerimizi tamamlayacağız. 17 Kasım’da 6.Olağan Genel Kurulumuzu coşkulu bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız. Eğitim Bir Sen 6. Olağan Genel Kurulunda Kayseri Şubemiz daha güçlü oradan çıkacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde eğitim çalışanlarımıza Kayseri ve Türkiye genelinde üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçime yoğun bir katılım var. Akşama doğru yoğunluğun daha da artacağına inanıyorum. İnşallah hayırlısı olacaktır” diye konuştu.